Мирошник: 400 тыс. жителей Запорожья на неделе оставались без света от ударов ВСУ

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Почти все поселения Херсонской области и 400 тыс. абонентов Запорожской области на неделе оставались без электричества из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.