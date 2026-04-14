Мирошник: 400 тыс. жителей Запорожья на неделе оставались без света от ударов ВСУ

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Почти все поселения Херсонской области и 400 тыс. абонентов Запорожской области на неделе оставались без электричества из-за ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, в попытках создать невыносимые условия для жизни населения РФ украинские солдаты преднамеренно атаковывали объекты энергетики.
«За отчетный период отключения энергоснабжения частично либо полностью затронули практически все округа Херсонской области. Масштабные перебои с подачей электроэнергии на протяжении всей недели фиксировались также в Запорожской области, затронув не менее 400 тыс. жителей», — сказал он.
Мирошник уточнил, что для массированных ударов по гражданским объектам российских субъектов украинские войска чаще всего применяли дроны различных модификаций, РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины.