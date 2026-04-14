Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внешнее электроснабжение отключено на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС было отключено внешнее электроснабжение, штатно запущены резервные дизель-генераторы.

Об этом сообщили в пресс-службе станции, отметив, что технологические системы АЭС находятся в безопасном состоянии.

«Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Уточняется, что радиационный фон не превышает естественных природных значений. Ситуация персоналом полностью контролируется.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв отмечал, что на Запорожской АЭС сохраняются проблемы с электроснабжением.

Директор станции Юрий Черничук между тем охарактеризовал ситуацию на ЗАЭС как стабильно напряжённую.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
