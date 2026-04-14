Внешнее электроснабжение отключено на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС было отключено внешнее электроснабжение, штатно запущены резервные дизель-генераторы.
Об этом сообщили в пресс-службе станции, отметив, что технологические системы АЭС находятся в безопасном состоянии.
«Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в заявлении.
Уточняется, что радиационный фон не превышает естественных природных значений. Ситуация персоналом полностью контролируется.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв отмечал, что на Запорожской АЭС сохраняются проблемы с электроснабжением.
Директор станции Юрий Черничук между тем охарактеризовал ситуацию на ЗАЭС как стабильно напряжённую.