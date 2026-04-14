В Пакистане заявили, что новые переговоры Ирана и США пройдут в ближайшее время

Дипломатические усилия дают положительные результаты, отметил министр обороны государства Хаваджа Асиф.

ИСЛАМАБАД, 14 апреля. /ТАСС/. Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами состоится «в ближайшее время», дипломатические усилия дают положительные результаты. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Наблюдается только позитивный прогресс», — приводит слова главы Минобороны южноазиатского государства газета The Express Tribune. Продолжающиеся дипломатические усилия движутся, по словам Асифа, «в конструктивном направлении».

Как сообщалось ранее, новый раунд прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти в Исламабаде 16 апреля. По сведениям агентства Associated Press, стороны обсуждают возможность проведения повторной встречи в пакистанской столице. Вместе с тем должностные лица американской администрации называют Женеву в качестве возможного места проведения нового раунда переговоров.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее заявили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными. США объявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше