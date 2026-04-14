Правительство Германии заявило, что не оказывает поддержку движениям сторонников сепаратизма в России. Об этом говорится в ответе властей ФРГ на запрос депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии».
В документе подчёркивается, что Берлин исходит из принципа территориальной целостности государств и считает его обязательным для соблюдения.
Власти Германии также опровергли участие в круглом столе, прошедшем в октябре 2024 года на базе МИД страны и посвящённом положению коренных народов и этнических меньшинств в России. Мероприятие связывали с организацией «Форум свободных народов России», признанной в РФ террористической и запрещённой.
Дополнительные сведения о встрече и её итогах германская сторона раскрывать отказалась, сославшись на необходимость защиты участников.
Отдельно в правительстве заявили, что в период работы нынешнего созыва бундестага не проводили аналогичных мероприятий, связанных с правами коренных народов. При этом в Берлине допустили, что отдельные представители власти могли контактировать с различными лицами, поскольку такие взаимодействия не подлежат обязательной регистрации.
Также ФРГ отвергла причастность к кампании сторонников так называемой «деколонизации» России Make Russia small again.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны стремятся ослабить Россию, преследуя долгосрочные цели.
Читайте также: Будущее российских активов под ударом — ЦБ обвинил ЕС в обходе процедуры.