Сальдо: в Херсоне ТЦК ловят мужчин как животных

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) обращаются с мужчинами как с животными, когда пытаются их мобилизовать, но западные средства массовой информации это игнорируют. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мужчины, которые там (в Херсоне — прим. ТАСС) остаются, и которых они (ТЦК — прим. ТАСС) потихоньку отлавливают просто как животных каких-то. Знаете, к сожалению, эта информация тоже не попадает в средства массовой информации на западных и очень хваленых источниках. Этого никто не замечает», — подчеркнул губернатор.
Ранее Сальдо в интервью ТАСС заявил, что в Европе свободу слова используют только в угоду правящим элитам, а для простых людей она превратилась в миф.