Сотрудники территориального центра комплектования обращаются с мужчинами на оккупированной ВСУ территории Херсона как с животными, когда пытаются их мобилизовать, однако западные средства массовой информации это игнорируют.
Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Знаете, к сожалению, эта информация тоже не попадает в средства массовой информации на западных и очень хваленых источниках. Этого никто не замечает», — подчеркнул губернатор.
Ранее Сальдо рассказал, что Киев разрешил сотрудникам ТЦК стрелять по жителям Херсона.
Также сообщалось, что украинские власти отправляют в Херсон просроченные продукты.