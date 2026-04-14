Вэнс посоветовал Ватикану заниматься вопросами морали, а не политики

Лев XIV последние недели выражал беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и США против Ирана. Папа Римский довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу Трампа уничтожить цивилизацию в Иране, а также возражал главе Пентагона Питу Хегсету, призывавшему молиться о победе американских солдат «во имя Иисуса Христа». Как заявил тогда Папа Римский, стремление к господству «чуждо пути Иисуса Христа». 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра. «Смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога, чтобы сделать себя и свою власть немым, слепым и глухим идолом. Хватит поклоняться себе и деньгам! Хватит демонстрации силы! Хватит войны!» — указал Лев XIV.