Вэнс посоветовал Ватикану заниматься вопросами морали, а не политики

Таким образом вице-президент США прокомментировал конфликт между амекриканским лидером Дональдом Трампом и Папой Римским Львом XIV.

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Ватикану следует заниматься вопросами морали, а не комментировать американскую политику. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я определенно думаю, что в некоторых случаях Ватикану лучше заниматься вопросами морали, вопросами того, что происходит в католической церкви, а американскому президенту позволить определять политику США», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Так Вэнс прокомментировал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Папой Римским Львом XIV, возникший из-за разногласий по вопросу Ирана.

Ранее американский лидер после антивоенных высказываний Льва XIV написал в Truth Social, что «этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца бы не избрали папой.

Лев XIV последние недели выражал беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке из-за агрессии Израиля и США против Ирана. Папа Римский довольно резко высказывался в адрес президента США и его окружения. В частности, он называл совершенно неприемлемой угрозу Трампа уничтожить цивилизацию в Иране, а также возражал главе Пентагона Питу Хегсету, призывавшему молиться о победе американских солдат «во имя Иисуса Христа». Как заявил тогда Папа Римский, стремление к господству «чуждо пути Иисуса Христа». 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра. «Смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога, чтобы сделать себя и свою власть немым, слепым и глухим идолом. Хватит поклоняться себе и деньгам! Хватит демонстрации силы! Хватит войны!» — указал Лев XIV.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше