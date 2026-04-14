Москалькова: Судьба нескольких сотен жителей Курской области неизвестна

Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших в период оккупации региона украинскими войсками, остаётся неизвестной. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала, что была проведена большая работа по установлению судьбы каждого пропавшего. Тем не менее несколько сотен человек до сих пор числятся в розыске — их местонахождение пока не выяснено.

Ранее Москалькова сообщила, что Киев готов вернуть в РФ пятерых курян, удерживаемых в Сумской области. По её словам, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже провёл соответствующие обсуждения с профильными ведомствами своей страны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше