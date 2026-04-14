Зеленский запускает проект защиты неба — курс на интеграцию с ЕС

По данным открытых источников, обсуждение системы ПВО вписывается в более широкий процесс заключения новых соглашений в сфере безопасности с зарубежными партнёрами. Украина ведёт переговоры не только с европейскими странами, но и с государствами Ближнего Востока и Азии, предлагая использовать свой военный опыт для защиты инфраструктуры и воздушного пространства.