Зеленский запускает проект защиты неба — курс на интеграцию с ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке переговоров с европейскими партнёрами по созданию совместной системы защиты воздушного пространства. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, обсуждение может пройти уже на текущей неделе. Речь идёт о формировании общей системы ПВО, которая объединит возможности Украины и стран Европы.

Зеленский подчеркнул, что этот проект рассматривается как стратегический выбор и часть более широкой интеграции в европейскую архитектуру безопасности.

Он также заявил о готовности Киева делиться практическим опытом, полученным в ходе боевых действий. Речь идёт о создании радиолокационного поля, применении средств радиоэлектронной борьбы, координации элементов ПВО и перехвате воздушных целей.

По данным открытых источников, обсуждение системы ПВО вписывается в более широкий процесс заключения новых соглашений в сфере безопасности с зарубежными партнёрами. Украина ведёт переговоры не только с европейскими странами, но и с государствами Ближнего Востока и Азии, предлагая использовать свой военный опыт для защиты инфраструктуры и воздушного пространства.

Зеленский ранее заявлял, что Украина рассматривает участие в европейской системе безопасности как долгосрочный курс и настаивает на расширении сотрудничества с союзниками.

10 апреля он также заявил, что отказ от ядерного оружия после распада СССР был ошибочным решением, подверг критике Будапештский меморандум и отметил, что страну следовало бы сразу интегрировать в НАТО.

Читайте также: Кремль сообщил об отсутствии прогресса на переговорах по Украине и продолжении СВО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше