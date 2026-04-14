Израиль в тупике — заявлено о риске ядерного сценария на Ближнем Востоке

По его оценке, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сосредоточен на противостоянии с Ираном. Эксперт допустил, что в условиях обострения внимание к другим регионам, включая Украину, может рассматриваться как фактор, влияющий на глобальную повестку.
Миршаймер также указал на высокий уровень напряжённости в регионе и подчеркнул, что Израиль воспринимает Иран как угрозу своему существованию. По его словам, это повышает вероятность принятия жёстких решений в военной сфере.
Эксперт отметил, что в подобных условиях государства могут прибегать к рискованным стратегиям. Он допустил возможность дальнейшей эскалации, включая сценарии с применением наиболее серьёзных средств поражения.
Ситуация развивается на фоне временного соглашения о прекращении огня между США и Ираном, о котором ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Позже иранская сторона сообщила об открытии Ормузского пролива.
После этого израильские силы нанесли удары по территории Ливана. Представители движения «Хезболла» не заявляли о проведении военных операций в ответ на объявленное перемирие.
В МИД Ирана назвали действия Израиля нарушением договорённостей о прекращении огня.
