В Омской области для семей участников СВО упростили получение льгот

Сейчас участникам СВО и их близким доступно 68 мер поддержки, 38 из них можно получить в рамках комплексного запроса. Речь идёт о льготах по оплате коммунальных услуг, оформлении транспортных карт и денежной компенсации расходов на газификацию, бесплатном предоставлении земельных участков, пособий беременной жене военнослужащего и другие.