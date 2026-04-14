В Омской области для семей участников СВО упростили получение льгот

Теперь для оформления соцподдержки им достаточно подать всего одно заявление.

Минтруд Омской области информирует о нововведениях для участников СВО и членов их семей. Теперь граждане этой категории могут оформить полагающиеся им льготы в упрощённом порядке.

Теперь для оформления соцподдержки в отделениях МФЦ им достаточно подать всего одно заявление и предоставить пакет документов в любой офис. Далее работой займутся профильные ведомства.

В региональном минсоцтруда отмечают, что ранее для каждой меры поддержки требовалось заполнять отдельное заявление. Переход на комплексный запрос значительно сэкономит время заявителей.

Сейчас участникам СВО и их близким доступно 68 мер поддержки, 38 из них можно получить в рамках комплексного запроса. Речь идёт о льготах по оплате коммунальных услуг, оформлении транспортных карт и денежной компенсации расходов на газификацию, бесплатном предоставлении земельных участков, пособий беременной жене военнослужащего и другие.

Ранее мы писали, что участники СВО из Омской области и их семьи получили возможность круглосуточной помощи. На сайте МФЦ заработал сервис «Меры поддержки для участников СВО и членов их семей».