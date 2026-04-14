Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела складируют в домах — в Мирополье сообщили о погибших ВСУ

Подразделения российской группировки «Север» ведут бои на Сумском и Харьковском направлениях, заявляя о нанесении ударов по живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщается со ссылкой на данные, распространяемые неофициальными ресурсами, связанными с военными.

По этим данным, на Сумском направлении боевые действия велись в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья. Утверждается, что в ходе операций наносились удары по позициям противника.

Отдельно сообщается о ситуации в районе Мирополья, где, по утверждениям источника, фиксируются проблемы с эвакуацией погибших. Также указывается, что в лесных массивах севернее Писаревки могли пропасть без вести подразделения ВСУ.

В Шосткинском районе, как заявляется, проводилась зачистка приграничных лесных участков. Штурмовые группы, по этим данным, продвинулись до 150 метров. В Сумском районе продвижение на отдельных участках достигало до 450 метров, в Краснопольском — до 300 метров.

На Харьковском направлении боевые действия, по утверждениям источника, велись в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении сообщается о продвижении до 300 метров на нескольких участках.

В районе Волчанских Хуторов и на линии Зыбино — Волоховка — Охримовка, по этим данным, продолжаются стрелковые бои.

Согласно указанной информации, за сутки потери ВСУ превысили 220 человек, из них более 150 — на Сумском направлении и свыше 70 — на Харьковском.

Согласно указанной информации, за сутки потери ВСУ превысили 220 человек, из них более 150 — на Сумском направлении и свыше 70 — на Харьковском.