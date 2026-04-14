Тела складируют в домах — в Мирополье сообщили о погибших ВСУ

Подразделения российской группировки «Север» ведут бои на Сумском и Харьковском направлениях, заявляя о нанесении ударов по живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщается со ссылкой на данные, распространяемые неофициальными ресурсами, связанными с военными.