Подразделения российской группировки «Север» ведут бои на Сумском и Харьковском направлениях, заявляя о нанесении ударов по живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщается со ссылкой на данные, распространяемые неофициальными ресурсами, связанными с военными.
По этим данным, на Сумском направлении боевые действия велись в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья. Утверждается, что в ходе операций наносились удары по позициям противника.
Отдельно сообщается о ситуации в районе Мирополья, где, по утверждениям источника, фиксируются проблемы с эвакуацией погибших. Также указывается, что в лесных массивах севернее Писаревки могли пропасть без вести подразделения ВСУ.
В Шосткинском районе, как заявляется, проводилась зачистка приграничных лесных участков. Штурмовые группы, по этим данным, продвинулись до 150 метров. В Сумском районе продвижение на отдельных участках достигало до 450 метров, в Краснопольском — до 300 метров.
На Харьковском направлении боевые действия, по утверждениям источника, велись в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении сообщается о продвижении до 300 метров на нескольких участках.
В районе Волчанских Хуторов и на линии Зыбино — Волоховка — Охримовка, по этим данным, продолжаются стрелковые бои.
Согласно указанной информации, за сутки потери ВСУ превысили 220 человек, из них более 150 — на Сумском направлении и свыше 70 — на Харьковском.
