США нанесли удар по катеру с наркотиками в восточной части Тихого океана

«Разведчики подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана», — указано в публикации в социальной сети X.
В результате удара, по данным американских военных, погибли двое мужчин.
Ранее Life.ru писал, что США уже отчитывались о похожей операции в Тихом океане. Тогда американские военные уничтожили судно наркоторговцев. Сообщалось о шестерых погибших. В Пентагоне подчеркнули, что операция стала частью продолжающихся усилий по борьбе с морскими каналами незаконного оборота наркотиков.
