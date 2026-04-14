СК: Более 29 тысяч мирных россиян пострадали от действий ВСУ

Ранее Life.ru писал, что судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших в период оккупации региона украинскими войсками, остаётся неизвестной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что местонахождение этих людей до сих пор не выяснено, несмотря на проведённую работу по их поиску.