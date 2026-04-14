СК: Более 29 тысяч мирных россиян пострадали от действий ВСУ

Более 29 тысяч мирных россиян пострадали в результате действий вооружённых формирований Украины с начала конфликта. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

Среди пострадавших — 1168 детей. В ведомстве подчеркнули, что все они стали жертвами киевского режима.

Ранее Life.ru писал, что судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших в период оккупации региона украинскими войсками, остаётся неизвестной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что местонахождение этих людей до сих пор не выяснено, несмотря на проведённую работу по их поиску.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше