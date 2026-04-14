Фигуристку Евгению Медведеву внесли в скандальную базу «Миротворец»*

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева внесена в базу украинского ресурса «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте скандального проекта.

Источник: Life.ru

Спортсменке вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку спецоперации. На этих же основаниях в базу попали серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт и победитель Олимпиады 2000 года саблист Алексей Фросин.

Ранее Life.ru писал, что более 29 тысяч мирных россиян, в том числе 1 168 детей, пострадали в результате действий вооружённых формирований Украины. Такие данные обнародовал Следственный комитет России. В ведомстве подчеркнули, что все они стали жертвами киевского режима.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.