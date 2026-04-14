На юге и севере Красноярского края благоустроили более 80 общественных пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городах южной и северной групп округов края обустроили более 80 общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Все территории для преображения жители Лесосибирска, Енисейска, Норильска, Дудинки, Минусинска, посёлков Курагино и Шушенское выбрали самостоятельно на всероссийском голосовании, в котором ежегодно участвуют муниципальные образования с населением свыше 10 тысяч человек.
За восемь лет реализации программы в Лесосибирске обустроили центральный парк, площадь на улице Привокзальной, сквер Молодёжный, набережную реки Маклаковка, сквер «Магистраль», площадь в городском посёлке Стрелка, сквер в 6-м квартале и на улице Горького. В Енисейске появились современная набережная, скверы на улицах Иоффе, Ванеева, Доры Кваш, в микрорайоне Аэропорт, возле памятника В. И. Ленину, а также парк Декабристов и Соборная площадь.
Жители Норильска выбрали для преображения скверы на улицах Победы, Озёрной, Комсомольской, Первомайской, а также общественные пространства возле спортивно-досугового комплекса в Кайеркане, на улице Рудной и в районе улиц Маслова — Бауманская в Талнахе, сквер на улице Лауреатов, зону отдыха по улице Михайличенко. В Дудинке обустроили детскую площадку на улице Бегичева и сквер на улице Ленина.
В Минусинске в несколько этапов обновили набережную Енисея, скверы возле музыкальной школы, военкомата, у памятника П. Щетинкину, у часовни, на улицах Тимирязева и Красноармейской, в посёлке Зелёный Бор — на улице Журавлева, набережную в районе памятника ветеранам-морякам ВМФ, а также парк культуры и отдыха. В посёлке Курагино появились площадь на улице Борцов Революции, парк на улице Партизанской, скверы для отдыха на улице Марийской и в переулке Школьном, на улице Новостройка, сквер 55-летия Победы, детская площадка. В посёлке Шушенское благоустроили набережную Енисея со смотровой площадкой, площадь на улице Полукольцевой, сквер «Тихая гавань» и парк на острове Отдыха, сообщает Минстрой края.
С 2018 года в крае появилось более 270 преобразившихся пространств, выбранных жителями. В этом году преобразятся ещё 33 территории. Очередное голосование за места для благоустройства пройдёт с 21 апреля по 12 июня.
В крае также действуют региональные программы обновления общественных территорий. С 2020 года в северных и южных округах провели комплексное благоустройство улиц с прилегающими спортивными и детскими площадками в сёлах Озёрное, Абалаково, Подтёсово, Богучаны, Ермаковское, Идринское, Каратузское, Краснотуранское, Городок, Тесь, Лугавское, Новосёлово, Галанино, Казачинское, Пировское, посёлках Балахта, Шушенское, Северо-Енисейский.