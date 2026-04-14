На юге и севере Красноярского края благоустроили более 80 общественных пространств

В Минусинске в несколько этапов обновили набережную Енисея, скверы возле музыкальной школы, военкомата, у памятника П. Щетинкину, у часовни, на улицах Тимирязева и Красноармейской, в посёлке Зелёный Бор — на улице Журавлева, набережную в районе памятника ветеранам-морякам ВМФ, а также парк культуры и отдыха. В посёлке Курагино появились площадь на улице Борцов Революции, парк на улице Партизанской, скверы для отдыха на улице Марийской и в переулке Школьном, на улице Новостройка, сквер 55-летия Победы, детская площадка. В посёлке Шушенское благоустроили набережную Енисея со смотровой площадкой, площадь на улице Полукольцевой, сквер «Тихая гавань» и парк на острове Отдыха, сообщает Минстрой края.