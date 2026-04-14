Politico сообщило о работе соперника Орбана над «масштабной сделкой» с ЕС

Евросоюз и венгерская оппозиционная партия «Тиса», которая сформирует новое правительство республики после победы на парламентских выборах, знают, чего хотят друг от друга, что открывает путь к «масштабной сделке», сообщает Politico.
Лидер партии Петер Мадьяр, который скорее всего займет кресло премьера, вряд ли вступит в должность ранее 5 мая, отмечает издание. Тем не менее, политик уже общается с руководством ЕС, в частности, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, поскольку намерен восстановить отношения Будапешта с Брюсселем, пишет газета.
Для будущего правительства Венгрии приоритетом является разблокировка €18 млрд из фондов ЕС, замороженных из-за действий кабинета Орбана. Также оно хотело бы получить доступ к европейским кредитам на оборону в размере около €16 млрд и отменить ежедневно начисляемый штраф в размере €1 млн за несоблюдение общеевропейских правил приема мигрантов.
Для Брюсселя ключевой политической целью является снятие вето, которое Венгрия накладывала на кредит Украине в размере €90 млрд. Еще одна цель — получение поддержки Будапешта в отношении нового пакета санкций против России. Европейская комиссия хочет от Венгрии внутриполитических реформ и отказа от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Мадьяр отмечал, что Венгрия не будет препятствовать предоставлению Киеву кредита ЕС, но и не станет прямо его финансировать, поскольку сама находится в сложной экономической ситуации. Москва осуждает любую помощь Киеву и считает санкции незаконными.
ЕС не будет уступать просто так, без удовлетворения своих требований, но Мадьяр уже обозначил готовность действовать быстро, напоминает Politico. «Могу сказать, что крайне важно вернуть [деньги] домой, и как можно скорее», — приводит издание его слова, сказанные накануне. Срок действия решение о части грантов и кредитов ЕС истекает в августе, они сгорят, если Будапешт не реализует нужные реформы.
В ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен от 13 апреля Мадьяр пообещал согласовать с ней обязательства по реформам. Он также подчеркнул важность реализации антикоррупционных мер и присоединения к работе Европейской прокуратуры, при одновременном обеспечении независимости судебной власти, защиты свободы СМИ и академической среды.
Фон дер Лейен со своей стороны выразила оптимизм по поводу возможной перезагрузки отношений с Венгрией.
«Конечно, мы начнем работать с правительством как можно скорее… чтобы добиться быстрого и давно назревшего прогресса на благо венгерского народа», — заявила она.
Вместе с тем, как отмечает Politico, Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Также на пресс-конференции он не ответил прямо на вопрос, поддержит ли Венгрия 20-й пакет европейских санкций против Москвы. Также вероятный премьер подчеркнул желание Будапешта продолжать покупать российские энергоносители.
Россия готова развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с любой страной, с новым правительством Венгрии они будут строиться исходя из того, как оно трактует свои национальные интересы, сказал накануне глава российского МИДа Сергей Лавров. Мадьяр со своей стороны заявил о намерении Будапешта выстраивать прагматичное сотрудничество с Москвой. При необходимости Венгрия будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорил он.