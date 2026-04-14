Наёмники ВСУ возвращаются инвалидами — сообщили о потерях среди колумбийцев

Колумбийские наёмники, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ, возвращаются с тяжёлыми ранениями и увечьями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, связанный с вербовкой иностранных бойцов.

По его данным, как минимум трое вернувшихся получили серьёзные травмы и признаны инвалидами. Уточняется, что один из них лишился ноги, другой — руки и получил осколочные ранения, третий получил тяжёлые повреждения тела и лица.

Собеседник агентства также заявил, что судьба значительной части колумбийцев, отправившихся на Украину, остаётся неизвестной.

На этом фоне власти Колумбии предпринимают шаги по ограничению участия граждан в подобных конфликтах. В марте страна ратифицировала международную конвенцию против вербовки, использования и финансирования наёмников.

Ранее президент Колумбии заявил, что наёмничество наносит ущерб государству. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения масштабов участия колумбийцев в боевых действиях за рубежом.

По данным, озвученным ранее российской стороной, поток иностранных наёмников из Колумбии на Украину остаётся значительным.

