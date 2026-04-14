Запретили вход по паспорту — музей Бундесвера закрыл доступ россиянам и белорусам

Музей военной техники в Кобленце (город на западе Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц) закрыл доступ гражданам ряда стран, сообщает информация, опубликованная на официальном сайте учреждения. Ограничение действует с 3 марта 2026 года и введено «по требованиям военной безопасности» со ссылкой на нормы германского законодательства.
Согласно разъяснению музея, речь идет о гражданах государств, включенных в перечень по § 13 абз. 1 п. 17 закона ФРГ о проверке благонадежности SÜG. Учреждение уточняет, что не формировало список самостоятельно и опирается на официальный документ МВД Германии.
В опубликованном перечне фигурируют Россия, Украина и Белоруссия, а также Афганистан, Армения, Азербайджан, Китай, Иран, Казахстан, Киргизия, КНДР, Куба, Ливан, Ливия, Молдавия, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Вьетнам и другие страны. Для граждан этих государств вход в экспозицию на данный момент закрыт.
Речь идет о Wehrtechnische Studiensammlung — военной технической коллекции, входящей в структуру Федерального ведомства по оснащению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера (BAAINBw). Музей открыт для публики, однако на входе посетители обязаны предъявлять удостоверение личности.
С правовой точки зрения ситуация оценивается неоднозначно. В праве Евросоюза действует общий запрет дискриминации по гражданству, однако он применяется только в рамках исполнения норм ЕС. В данном случае учреждение ссылается на внутренний режим военной безопасности Германии, что не позволяет однозначно квалифицировать ограничение как нарушение норм Союза.
Внутри Германии вопрос также остается дискуссионным. Закон о равном обращении AGG распространяется на сферу массовых услуг, включая посещение общественных мест. Вместе с тем его положения не дают прямого ответа для объектов, которые отнесены к категории военной безопасности. Окончательная оценка возможна только в рамках правовой проверки.
Подобные случаи ранее фиксировались и в других странах. Во Франции в 2022 году россиянок не допустили в замок Венсен после ведомственной директивы о недопуске на военные объекты. После огласки Минобороны страны заявило о слишком широком применении правила и уточнило, что для музеев и иных публичных площадок оно не должно действовать в том же виде.
В США действуют схожие ограничения доступа к объектам, связанным с армией. Национальный музей морской авиации в Пенсаколе, расположенный на территории базы, допускает иностранных граждан только при сопровождении и после проверки. Аналогичный порядок установлен для посещения военной академии Вест-Пойнт и базы Форт-Драм.
Таким образом, музей в Кобленце ввел один из наиболее жестких режимов доступа к военной экспозиции в Европе. Ограничение распространяется на граждан целого ряда стран и обосновано требованиями военной безопасности с опорой на федеральное законодательство Германии.
Читайте также: Будущее российских активов под ударом — ЦБ обвинил ЕС в обходе процедуры.