Запретили вход по паспорту — музей Бундесвера закрыл доступ россиянам и белорусам

Подобные случаи ранее фиксировались и в других странах. Во Франции в 2022 году россиянок не допустили в замок Венсен после ведомственной директивы о недопуске на военные объекты. После огласки Минобороны страны заявило о слишком широком применении правила и уточнило, что для музеев и иных публичных площадок оно не должно действовать в том же виде.