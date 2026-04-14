Захватили пленных с документами — разведка ВС РФ взяла тыл ВСУ

Разведгруппа под командованием гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила в тылу ВСУ пункт временной дислокации и захватила пленных вместе с документацией, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, во время выполнения задачи разведчики выявили объект противника, рядом с которым находился легковой автомобиль. Военные ВСУ загружали в него коробки с документами. Офицер принял решение провести захват и использовать транспорт для выхода к своим позициям.
Группа рассредоточилась по флангам и под прикрытием дымовых шашек провела операцию без применения огня. Украинских военных связали, поместили в автомобиль и вместе с захваченными материалами вывезли из тыла противника. В расположение российских войск доставили троих пленных и документы.
Как уточнили в Минобороны РФ, после анализа изъятых материалов и допроса задержанных командование установило места дислокации подразделений ВСУ. По выявленным целям нанесли ракетные удары.
В результате, по информации ведомства, было ликвидировано значительное количество живой силы и техники противника. Эти действия способствовали освобождению одного из населенных пунктов.
