Фигуристка Евгения Медведева попала в базу «Миротворца»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева внесена в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Персональные данные фигуристки появились на сайте в понедельник, 13 апреля.
На Украине спортсменку обвинили в поддержке специальной военной операции (СВО) и якобы «покушении на территориальную целостность Украины».
Как ранее сообщал KP.RU, в базу «Миротворца» был внесен российский блогер и музыкант Илья Коряков, известный под псевдонимами MZLFF и Илья Мазеллов. В Киеве музыканта обвинили в публичной поддержке России и в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в «Миротворец» внесли актера Глеба Калюжного. Причиной была указана его роль в картине «Малыш», посвященной событиям СВО.