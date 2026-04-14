Фигуристка Евгения Медведева попала в базу «Миротворца»

Как ранее сообщал KP.RU, в базу «Миротворца» был внесен российский блогер и музыкант Илья Коряков, известный под псевдонимами MZLFF и Илья Мазеллов. В Киеве музыканта обвинили в публичной поддержке России и в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в «Миротворец» внесли актера Глеба Калюжного. Причиной была указана его роль в картине «Малыш», посвященной событиям СВО.