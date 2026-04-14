Си Цзиньпин выдвинул предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке

Китайский лидер представил свои предложения на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.
«Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что предложения, в частности, включают отстаивание принципа мирного сосуществования, уважение государственного суверенитета стран региона, поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.