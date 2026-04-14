Российский блогер Михаил Литвин попал в базу сайта «Миротворец»

Блогер Михаил Литвин оказался в базе «Миротворца» за «покушение на суверенитет Украины».

Источник: Комсомольская правда

Российский блогер Михаил Литвин попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Среди прочих обвинений авторов сайта фигурирует и то, что стример «покушался на суверенитет Украины».

Накануне российский блогер и музыкант Илья Коряков, известный под псевдонимами MZLFF и Илья Мазеллов, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». До этого в базе «Миротворца» оказался актер Глеб Калюжный. Это произошло после съемок в фильме о специальной военной операции.

Летом прошлого года, напомним, блогер Михаил Литвин потратил на свою свадьбу в Подмосковье около 100 миллионов рублей. Торжество Литвина и блогера Адель Вейгель состоялось в усадьбе.