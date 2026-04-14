Иран потребовал компенсацию от пяти стран

«Эти пять стран нарушили свои международные обязательства перед Исламской Республикой Иран в соответствии с международным правом, они должны “в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб, возникший в результате их международных нарушений”, — заявил дипломат.
Иран наносит удары по объектам на территории стран Персидского залива, где расположена американская военная инфраструктура, и которые позволяют США использовать военные базы на их территории. Пострадали в том числе энергообъекты и мирные жители, также власти региональных держав сообщали об ущербе гражданской инфраструктуре.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с тем приносил странам Ближнего Востока извинения за атаки и заявлял, что страна впредь не будет их проводить, если с их территории по Ирану также не будут наноситься удары.
По оценке иранских властей, ущерб стране от ударов США и Израиля предварительно составляет $270 млрд. Представитель правительства уточнила, что эти цифры сырые, и более точные будут названы позже — после процедуры из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям, второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.
Она сообщила также, что иранская группа переговорщиков занимается в том числе вопросом выплаты военных репараций Ирану со стороны Соединенных Штатов. Он обсуждался на переговорах в Исламабаде на прошлой неделе, которые закончились без заключения сделки. Обсуждается возможность проведения новой встречи.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до этого подтверждал, что республика требует репарации за нанесенный стране ущерб и погибших в результате атак США и Израиля.
