Иран потребовал компенсацию от пяти стран

Тегеран потребовал компенсацию от Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Иордании «за их участие в американо-израильской войне против Ирана». С соответствующим заявлением выступил постпред Исламской Республики в ООН Амир Саид Иравани, передает IRNA.

Источник: РБК

«Эти пять стран нарушили свои международные обязательства перед Исламской Республикой Иран в соответствии с международным правом, они должны “в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб, возникший в результате их международных нарушений”, — заявил дипломат.

Иран наносит удары по объектам на территории стран Персидского залива, где расположена американская военная инфраструктура, и которые позволяют США использовать военные базы на их территории. Пострадали в том числе энергообъекты и мирные жители, также власти региональных держав сообщали об ущербе гражданской инфраструктуре.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с тем приносил странам Ближнего Востока извинения за атаки и заявлял, что страна впредь не будет их проводить, если с их территории по Ирану также не будут наноситься удары.

По оценке иранских властей, ущерб стране от ударов США и Израиля предварительно составляет $270 млрд. Представитель правительства уточнила, что эти цифры сырые, и более точные будут названы позже — после процедуры из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям, второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.

Она сообщила также, что иранская группа переговорщиков занимается в том числе вопросом выплаты военных репараций Ирану со стороны Соединенных Штатов. Он обсуждался на переговорах в Исламабаде на прошлой неделе, которые закончились без заключения сделки. Обсуждается возможность проведения новой встречи.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до этого подтверждал, что республика требует репарации за нанесенный стране ущерб и погибших в результате атак США и Израиля.

