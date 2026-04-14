Иран потребовал компенсацию от пяти стран

По оценке иранских властей, ущерб стране от ударов США и Израиля предварительно составляет $270 млрд. Представитель правительства уточнила, что эти цифры сырые, и более точные будут названы позже — после процедуры из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям, второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.