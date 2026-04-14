Axios узнал, что Рубио присоединится к переговорам Израиля и Ливана

В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на это по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. 9 апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном.