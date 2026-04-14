Axios узнал, что Рубио присоединится к переговорам Израиля и Ливана

Госсекретарь Марко Рубио примет участие в организованных при посредничестве США переговорах между Израилем и Ливаном, которые должны начаться во вторник в Вашингтоне. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя Госдепа.
Переговоры будут сосредоточены на возможности прекращения огня и на долгосрочном разоружении «Хезболлы», а также на мирном соглашении между странами.
«Израиль воюет с “Хезболлой”, а не с Ливаном, поэтому нет причин, по которым два соседа не должны вести переговоры», — сказал представитель Госдепартамента.
Встречу посетят посол США в Ливане Мишель Исса, советник Госдепартамента Майкл Нидхэм, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад.
«Хезболла» 2 марта впервые после прекращения огня в 2024 году в знак солидарности с Тегераном обстреляла Израиль ракетами с юга Ливана. Лидер группировки Наим Касем накануне заявил, что отвергает переговоры с Израилем, так как они «бесполезны».
В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на это по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. 9 апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном.
По итогам переговоров, состоявшихся 11−12 апреля в Исламабаде, представители США и Ирана заявили, что договоренности достигнуть не удалось.
