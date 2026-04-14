Откажутся от русских названий — Киргизия завершит замену названий сел

Процесс носит системный характер. Как ранее сообщалось, в 2024—2025 годах парламент и президент Киргизии утвердили законы о переименовании населенных пунктов сразу в нескольких регионах — Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. В отдельных случаях новые названия уже присвоены селам с советскими и русскими топонимами, включая Новодонецкое, Большевик и Теплоключенка.