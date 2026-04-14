Откажутся от русских названий — Киргизия завершит замену названий сел

Власти Киргизии намерены завершить замену оставшихся русскоязычных названий сел до конца 2027 года, заявил президент страны Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района Ошской области. Об этом стало известно из его выступления.
Глава государства уточнил, что работа по переименованию уже идет и должна быть доведена до конца в ближайшее время. Одновременно он выступил против практики присвоения населенным пунктам имен известных исторических деятелей.
С 2021 года, когда Жапаров занял пост президента, в стране уже переименовали более 15 населенных пунктов. В частности, Военно-Антоновка в Чуйской области получила название Кожомкул, а Семеновка в Иссык-Кульской области — Кожояр-Ата.
Процесс носит системный характер. Как ранее сообщалось, в 2024—2025 годах парламент и президент Киргизии утвердили законы о переименовании населенных пунктов сразу в нескольких регионах — Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. В отдельных случаях новые названия уже присвоены селам с советскими и русскими топонимами, включая Новодонецкое, Большевик и Теплоключенка.
Официально изменения объясняются необходимостью привести топонимику в соответствие с национальной культурой и историей. Решения о переименовании, как правило, принимаются после обсуждений на уровне местных сообществ и утверждаются органами власти.
На фоне этих изменений Жапаров ранее подчеркивал, что Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Киргизии, несмотря на внутренние инициативы по переименованию населенных пунктов.
Читайте также: Запретили вход по паспорту — музей Бундесвера закрыл доступ россиянам и белорусам.