Вучич заявил, что Сербия рассчитывает на часть онкопрепаратов из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна ведет сотрудничество с Россией в сфере онкологии и надеется получить часть российских инновационных лекарств.
«Мы были бы очень благодарны, если бы благодаря применению этой специальной терапии смогли получить некоторые из препаратов», — сказал он в эфире «Радио и телевидения Сербии».
По словам Вучича, получение этих препаратов позволит значительно помочь онкобольным. Он добавил, что инновационная терапия рака скоро появится в Сербии.
«Появится уже в этом году, через три года мы заплатим более €90 млн и €100 млн. Это огромные суммы, но они продлевают жизнь на два, три, четыре года. Это настоящая забота о людях. Именно этого я и хотел», — подчеркнул президент.
В начале года ученые рассказали о подготовке российской вакцины от меланомы, а 10 февраля Минздрав разрешил ее применение. 1 апреля первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину для лечения меланомы.
13 апреля российская персонализированная вакцина от рака кишечника получила разрешение на применение.
