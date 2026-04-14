Вучич заявил, что Сербия рассчитывает на часть онкопрепаратов из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна ведет сотрудничество с Россией в сфере онкологии и надеется получить часть российских инновационных лекарств.

Источник: РБК

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна ведет сотрудничество с Россией в сфере онкологии и надеется получить часть российских инновационных лекарств.

«Мы были бы очень благодарны, если бы благодаря применению этой специальной терапии смогли получить некоторые из препаратов», — сказал он в эфире «Радио и телевидения Сербии».

По словам Вучича, получение этих препаратов позволит значительно помочь онкобольным. Он добавил, что инновационная терапия рака скоро появится в Сербии.

«Появится уже в этом году, через три года мы заплатим более €90 млн и €100 млн. Это огромные суммы, но они продлевают жизнь на два, три, четыре года. Это настоящая забота о людях. Именно этого я и хотел», — подчеркнул президент.

В начале года ученые рассказали о подготовке российской вакцины от меланомы, а 10 февраля Минздрав разрешил ее применение. 1 апреля первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину для лечения меланомы.

13 апреля российская персонализированная вакцина от рака кишечника получила разрешение на применение.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше