Удар дронами роем — протестировали систему управления группой ударных БПЛА

Госкорпорация Ростех провела испытания технологии группового применения ударных беспилотников, сообщает пресс-служба компании. Система позволяет аппаратам автоматически обмениваться данными о целях и атаковать их совместно.
По данным разработчика, комплекс построен на базе беспилотников Supercam. В его состав входят модернизированные барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые установки и мобильный пункт управления на автомобильной платформе.
В ходе испытаний группа дронов выполняла поиск целей в заданном районе. Первый обнаруживший объект аппарат передавал координаты остальным участникам системы. После подтверждения цели оператором происходила одновременная атака всеми беспилотниками. Управление группой осуществлял один человек, который мог координировать до десяти аппаратов.
В компании уточнили, что в системе используется нейросеть, которая автоматически распознает цели и распределяет задачи между дронами. Алгоритм определяет порядок атаки и назначает аппарат, ведущий контроль результатов поражения.
По информации Ростеха, разработка ориентирована на повышение эффективности применения барражирующих боеприпасов и снижение нагрузки на оператора. Испытания технологии продолжаются.
Ранее в российской оборонной промышленности уже сообщали о работах по созданию систем «роевого» взаимодействия беспилотников. Подобные решения предполагают обмен данными между аппаратами без участия оператора и координацию действий в реальном времени.
Аналогичные разработки ведутся и за рубежом. В частности, в США и Китае тестируются системы коллективного управления дронами, где группа беспилотников действует как единая сеть и распределяет цели между собой. Такие технологии рассматриваются как одно из ключевых направлений развития современных беспилотных систем.
