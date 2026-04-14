Москалькова заявила о розыске сотен жителей Курской области

Источник: РБК

Продолжаются поиски граждан, пропавших без вести после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого. Сегодня есть еще несколько сотен человек, которые по-прежнему находятся в розыске и судьба их еще до конца не установлена», — сказала омбудсмен.

Перед Пасхой, 11 апреля, Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Также возвращены семеро российских граждан — жителей Курской области. Среди вернувшихся — пять женщин и двое мужчин, самому старшему 91 год.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Площадь захваченных украинскими военными территорий, по данным Минобороны, составила 1268 кв. км (площадь субъекта — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении региона Генштаб России отчитался 26 апреля 2025 года.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что всего в ходе вторжения ВСУ в Курскую область погибли 445 человек.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше