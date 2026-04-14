На Запорожской АЭС пропало внешнее электроснабжение

Питавшая Запорожскую АЭС линия электропередачи «Ферросплавная-1» прекратила работу в результате действия автоматической защиты, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Источник: РБК

Питавшая Запорожскую АЭС линия электропередачи «Ферросплавная-1» прекратила работу в результате действия автоматической защиты, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта.

«В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

Технологические системы ЗАЭС находятся в безопасности, нарушений условий работы не выявлено, подчеркнули в пресс-службе. Радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений.

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше