На Запорожской АЭС пропало внешнее электроснабжение

Питавшая Запорожскую АЭС линия электропередачи «Ферросплавная-1» прекратила работу в результате действия автоматической защиты, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта.
«В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все дизель-генераторы были штатно запущены и работают в нормальном режиме», — говорится в сообщении.
Технологические системы ЗАЭС находятся в безопасности, нарушений условий работы не выявлено, подчеркнули в пресс-службе. Радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений.
ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция, расположенная вблизи Энергодара.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.