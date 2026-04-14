Глава Ростовской области сообщил об уничтожении дрона

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Чертковским районом Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в телеграм-канале.

Слюсарь призвал местных жителей к осторожности и подчеркнул, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

В ночь на 13 апреля средства ПВО перехватили 33 беспилотника над регионами России. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

