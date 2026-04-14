Прячут боеприпасы в гражданском аэропорту — раскрыт склад ВСУ в Харькове

Вооруженные силы Украины используют гражданский аэропорт Харькова для хранения боеприпасов, в том числе применяемых для ударов по приграничным регионам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, информация получена российской разведкой. Боеприпасы размещены на территории гражданского авиаузла, где их пытаются маскировать.
Источник уточнил, что использование гражданского объекта рассматривается как способ дополнительного прикрытия. По его словам, размещение складов на таких площадках затрудняет их обнаружение и поражение.
Речь идет о международном аэропорте Харькова, расположенном в городской черте. После начала боевых действий его работа была приостановлена, часть инфраструктуры получила повреждения.
По последним данным, в Харьковской области продолжаются удары по объектам военной логистики. Ранее сообщалось об уничтожении полевых складов боеприпасов и топлива, а также временных пунктов хранения.
Читайте также: Захватили пленных с документами — разведка ВС РФ взяла тыл ВСУ.