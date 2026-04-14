В МИД России высказались о пасхальных хотелках Зеленского

«Хотелки Зеленского о том, что хорошо бы продлить режим прекращения огня, были как-то услышаны, и то только в кругах Зеленского, что не имело под собой ни малейших оснований. Украина не прекращала обстрелы практически на всех направлениях. Несколько была сбавлена интенсивность», — сказал он.
В ночь на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой российский лидер Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка атак со стороны ВСУ.
Как подчеркнул Мирошник, Украина доказала, что слова Зеленского о зеркальном соблюдении пасхального перемирия являются пустышкой. Киев не выполнил никаких обязательств в рамках перемирия.