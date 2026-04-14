Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России высказались о пасхальных хотелках Зеленского

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского продлить режим прекращения огня в период пасхального перемирия не получило поддержки, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали атаки на российскую территорию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Источник: Артем Житенев/ТАСС

«Хотелки Зеленского о том, что хорошо бы продлить режим прекращения огня, были как-то услышаны, и то только в кругах Зеленского, что не имело под собой ни малейших оснований. Украина не прекращала обстрелы практически на всех направлениях. Несколько была сбавлена интенсивность», — сказал он.

В ночь на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой российский лидер Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка атак со стороны ВСУ.

Как подчеркнул Мирошник, Украина доказала, что слова Зеленского о зеркальном соблюдении пасхального перемирия являются пустышкой. Киев не выполнил никаких обязательств в рамках перемирия.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима.
