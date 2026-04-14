Си Цзиньпин представил четыре предложения по урегулированию на Ближнем Востоке

Лидер Китая Си Цзиньпин обозначил ключевые подходы Пекина к обеспечению стабильности на Ближнем Востоке в ходе встречи с наследным принцем Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, передаёт Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, китайский лидер представил четыре предложения, направленные на поддержание мира и укрепление безопасности в регионе. Они включают отстаивание принципа мирного сосуществования, уважение суверенитета государств, соблюдение норм международного права, а также необходимость увязки вопросов безопасности и развития.

Отдельное внимание, как отмечается, уделяется укреплению сотрудничества между странами Персидского залива и более широкого Ближнего Востока. В Пекине считают важным содействовать улучшению отношений между государствами региона и формированию устойчивой архитектуры безопасности.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость защиты территориальной целостности стран и безопасности их граждан, инфраструктуры и государственных институтов.

«Безопасность является предпосылкой для развития, а развитие — гарантией безопасности», — отметил он, добавив, что странам региона следует создавать условия для устойчивого роста и направлять усилия на развитие.

