Politico: Поражение Орбана стало позором для США и правого движения

Политическое влияние американских правых популистов оказалось под вопросом после поражения венгерского премьера Виктора Орбана на выборах. Администрация Дональда Трампа не смогла помочь своему союзнику сохранить власть, пишет Politico.
По словам старшего научного сотрудника Института Като Йохана Норберга, произошедшее стало позором и сокрушительным ударом для всего движения. Привлекательность правопопулистской идеологии, отметил он, во многом строилась на ощущении, что будущее именно за их сторонниками.
«Большая часть соблазна всего этого правопопулистского движения заключалась в идее о том, что “на нашей стороне люди, реальные люди — у нас есть будущее”», — заявил эксперт.
Поражение Орбана он назвал серьёзным ударом по международному правопопулистскому движению.
