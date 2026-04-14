Будущий министр здравоохранения Венгрии Жолт Хегедюш, член победившей на выборах партии «Тиса» и хирург-ортопед по профессии, исполнил зажигательный танец и прославился на весь интернет. Видео с плясками чиновника на публике появилось в Сети.
На кадрах видно, как, празднуя результаты голосования, Хегедюш прямо сцене пустился в пляс. Чиновник исполнил танец с волнообразными движениями тела, взмахами рук и прыжками, а затем продемонстрировал танцевальное движение «воздушная гитара», сымитировав игру на воображаемой электрогитаре.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования оппозиционная партия «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра одержала победу, набрав 53,69% голосов и получив конституционное большинство в 138 из 199 мест в парламенте. Вскоре после оглашения результатов голосования Мадьяр заявил о необходимости Венгрии сесть за стол переговоров с Россией.
В Москве оценил результаты выборов в Венгрии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает продолжить весьма прагматичные контакты с руководством Будапешта.