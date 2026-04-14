Владимир Путин преподнес необычный подарок лидеру Индонезии: что подарил президент России

Президент РФ Владимир Путин подарил индонезийскому лидеру Прабово Субианто один из главных символов русской культуры — самовар. Обмен подарками состоялся после переговоров в Москве, информирует агентство Antara.
Как отмечает СМИ, президент Индонезии так же преподнес подарок. Политик передал российскому главе расписанную батиком вазу с цветами и миниатюру яванского храмового комплекса Боробудур. Оба лидера радушно поблагодарили друг друга за сюрпризы.
По мнению обозревателей Antara, этот обмен стал символом взаимного уважения и дружбы между Россией и Индонезией. Таким образом главы государств показывают стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений, которые крепнут уже давно.
Ранее KP.RU сообщал, что во время встречи Путин и Субианто детально обговорили сотрудничество в энергетической сфере. В связи с проблемами провоза топливных поставок через Ормузский пролив, индонезийские власти сейчас планируют начать закупать нефть у России.