В Киргизии решили заменить все русскоязычные названия городов и сёл

Ранее в МИД Киргизии опровергли сообщения о возможном ужесточении правил въезда для граждан России. Поводом стали публикации в ряде СМИ о том, что с 1 января 2026 года россиянам якобы разрешат въезд в страну только по загранпаспортам. В ведомстве заявили, что такая информация не соответствует действительности.