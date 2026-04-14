Путин подарил президенту Индонезии самовар и получил миниатюру храма

Президент России Владимир Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто, который накануне приезжал в Москву с визитом, самовар, а в ответ получил вазу с традиционным узором и миниатюру храма Боробудур. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на Индонезийское правительственное информационное агентство (Bacom).
«Путин вручил индонезийскому лидеру самовар — традиционный символ русской культуры, связанный с чаепитием. В свою очередь Прабово преподнес российскому президенту декоративную вазу с национальным орнаментом батик, а также миниатюру одного из главных культурных символов Индонезии — храма Боробудур», — сказано в сообщении.
Боробудур — это буддийский храм в Индонезии, который в VIII-IX веках построила династия Шайлендра. Около 1000 года н.э. строение скрыл вулканический пепел. В XX веке Боробудур отреставрировали, а в 1991 году ЮНЕСКО включила храмовый комплекс в список объектов Всемирного наследия.
Политики обменялись подарками после переговоров в Кремле 13 апреля, передает издание. Встреча в Кремлевском дворце началась с двухчасовых переговоров, затем лидеры говорили один на один, уточнил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая.
Как сообщил Кремль, на повестку переговоров были вынесены состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Пресс-служба президента Индонезии отмечала, что главы государств намерены обсудить в том числе вопросы энергетической безопасности, сотрудничество и обеспечение стабильных поставок энергии, в том числе нефти.