Путин подарил президенту Индонезии самовар и получил миниатюру храма

Президент России Владимир Путин подарил президенту Индонезии Прабово Субианто, который накануне приезжал в Москву с визитом, самовар, а в ответ получил вазу с традиционным узором и миниатюру храма Боробудур. Об этом сообщает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на Индонезийское правительственное информационное агентство (Bacom).