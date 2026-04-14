Президент Киргизии анонсировал переименование сел с названиями на русском

В Киргизии планируют заменить все русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района Ошской области. Его слова приводят 24.kg и ТАСС. Впоследствии сообщение пропало с сайта 24.kg.
«Планируем завершить эту работу в следующем году», — цитирует слова Жапарова ТАСС.
Представитель президента Киргизии Аскат Алагозов затем заявил ТАСС, что Жапаров предложил ввести временный запрет на переименование населенных пунктов, а не переименовать русскоязычные села. В комментарии «РИА Новости» он заявил, что вопрос на повестке дня не стоит. «Там обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект», — добавил Алагозов.
В сообщениях на сайте главы государства о встрече с жителями слова Жапарова о переименовании сел не приводятся.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу президента Киргизии.
В январе прошлого года Жапаров подписал закон о переименовании ряда населенных пунктов Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Тогда, в частности, село Большевик в Кочкорском районе получило название Баялы Исакеев, село Новодонецкое в Манасском районе — Айтматов, а село Теплоключенка в Ак-Суйском районе — Ак-Суу.
В конце 2024 года правительство Киргизии не поддержало инициативу депутата парламента Жанара Акаева о массовом переименовании сел.
«Сохранение исторической топонимики — неотъемлемая часть национальной идентичности и многонационального наследия, которые мы обязаны беречь для будущих поколений», — заявил тогда заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов.
Депутат предлагал в 2025 году переименовать все села и поселки с русскими названиями в Чуйской области.
Тема переименования сел с русскими названиями в республике поднимается не впервые. В 2011 году киргизская национальная комиссия по госязыку поясняла, что «множество населенных пунктов носят имена неизвестных людей, сроду не имевших отношения к киргизам: Васильевка, Константиновка, Лебединовка, Малиновка, Алексеевка, Петропавловка, Федоровка, Александровка, Вознесеновка, Военно-Антоновка, Петровка, Гавриловка, Ивановка, Юрьевка, Серафимовка, Григорьевка». «Неизвестно, какие подвиги совершили для киргизов эти пришлые люди на земле Манаса, какими выдающимися делами заслужили право навечно оставить здесь свои имена», — говорили там.
В 2022 году в парламенте призывали переименовать районы Бишкека, носящие русские названия, на киргизские. Столица делится на четыре района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.
Государственный язык Киргизии — киргизский, за русским закреплен статус официального языка, и это прописано в Конституции страны.
Жапаров называл предложения изменить статус русского языка неправильными. «Русский язык не нуждается в нас, нам нужен русский язык. Без русского языка мы не сможем далеко уехать от Киргизии», — отмечал президент летом прошлого года.
