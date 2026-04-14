Президент Киргизии анонсировал переименование сел с названиями на русском

Тема переименования сел с русскими названиями в республике поднимается не впервые. В 2011 году киргизская национальная комиссия по госязыку поясняла, что «множество населенных пунктов носят имена неизвестных людей, сроду не имевших отношения к киргизам: Васильевка, Константиновка, Лебединовка, Малиновка, Алексеевка, Петропавловка, Федоровка, Александровка, Вознесеновка, Военно-Антоновка, Петровка, Гавриловка, Ивановка, Юрьевка, Серафимовка, Григорьевка». «Неизвестно, какие подвиги совершили для киргизов эти пришлые люди на земле Манаса, какими выдающимися делами заслужили право навечно оставить здесь свои имена», — говорили там.