Силовики задержали троих причастных к закладке бомбы в электроскутер в Москве

Представители силовых ведомств задержали трех подозреваемых в причастности к закладке бомбы в электроскутер в Москве, сообщает РИА «Новости».
Как сообщается, один из задержанных является военнослужащим ВСУ, которого в 2025 году завербовали для подрыва высокопоставленного «руководителя правоохранительной системы».
Двое других подозреваемых — гражданин Молдавии, которому поручили разведку и организацию онлайн-трансляции, и россиянин, который по заданию СБУ за деньги делал видеозапись с места, чтобы было понятно, где парковать электроскутер.
ФСБ, как сообщалось, изъяла 1,5 килограмма взрывчатки, замаскированной под зарядную станцию.
