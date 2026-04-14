ФСБ задержала участников подготовки покушения на силовика в Москве

Задержанные — гражданин Украины, который является военнослужащим ВСУ, а также граждане России и Молдавии. Они по заданию СБУ заложили самодельную взрывчатку в багажник электроскутера возле бизнес-центра в Москве, заявила ФСБ.

Источник: РБК

Сотрудники ФСБ задержали граждан России, Украины и Молдавии по подозрению в подготовке покушения в Москве на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Спецслужба в начале апреля отчиталась о предотвращении теракта в отношении «высокопоставленного руководителя правоохранительной системы». По данным ФСБ, в багажник электроскутера, припаркованного возле бизнес-центра, заложили замаскированное взрывное устройство. Взрыв планировалось устроить дистанционно «во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра».

Как заявили в ФСБ, гражданин Украины 1980 года рождения является военнослужащим ВСУ. В марте 2025 года его завербовала СБУ, после чего мужчина направился в Москву, где забрал взрывчатку из тайника и спрятал ее в багажнике электроскутера.

Гражданин Молдавии, по версии ведомства, организовал онлайн-трансляцию у бизнес-центра, а россиянин снял на видео место парковки электроскутера.

В ФСБ сообщили, что продолжают искать других возможных причастных к подготовке взрыва.

Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном хранении и сбыте оружия «с дальнейшей квалификацией» по ч. 2 ст. 30, ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта).

В ФСБ ранее заявляли, что подрыв бомбы мог привести к значительному числу жертв — самодельное взрывное устройство состояло из 1,5 кг пластичного взрывчатого вещества и поражающих элементов в виде болтов и гаек.