Глава дипломатии ЕС заявила о расколе права — кризисы ломают мировой порядок

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в ООН, что события на Украине и на Ближнем Востоке стали крупнейшим кризисом международного права со времен Второй мировой войны. Об этом пишет Politico.

По ее словам, два ключевых конфликта демонстрируют разрушение прежних правил, закрепленных в Уставе ООН. Каллас указала, что речь идет о боевых действиях на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Она подчеркнула, что в мировой политике усиливается тенденция к применению силы вместо договорных механизмов. По оценке главы евродипломатии, формируется модель, при которой влияние концентрируется у ограниченного числа военных держав.

Каллас также заявила, что многополярная система без опоры на нормы международного права не обеспечивает стабильности и в итоге приводит к разрушительным последствиям.

Ранее, 9 апреля, она отмечала, что Евросоюз не планирует расширять помощь странам Персидского залива в контексте конфликта вокруг Ирана, указывая на отсутствие ответных шагов со стороны этих государств в вопросе поддержки Украины.

На этом фоне в ЕС продолжаются дискуссии о роли союза в глобальной системе безопасности. В последние месяцы Брюссель усиливает координацию санкционной политики и военной помощи Украине, одновременно обсуждая расширение оборонного сотрудничества между странами союза.

Параллельно в европейских институтах фиксируют рост геополитической напряженности и риски дальнейшей фрагментации мировой системы. В частности, обсуждается усиление конкуренции между крупными державами и снижение роли международных организаций в урегулировании конфликтов.

Заявления Каллас прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений реформирования международных институтов, включая возможные изменения механизмов работы ООН и усиление роли региональных объединений в обеспечении безопасности.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
