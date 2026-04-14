Глава дипломатии ЕС заявила о расколе права — кризисы ломают мировой порядок

По ее словам, два ключевых конфликта демонстрируют разрушение прежних правил, закрепленных в Уставе ООН. Каллас указала, что речь идет о боевых действиях на Украине и ситуации на Ближнем Востоке.
Она подчеркнула, что в мировой политике усиливается тенденция к применению силы вместо договорных механизмов. По оценке главы евродипломатии, формируется модель, при которой влияние концентрируется у ограниченного числа военных держав.
Каллас также заявила, что многополярная система без опоры на нормы международного права не обеспечивает стабильности и в итоге приводит к разрушительным последствиям.
На этом фоне в ЕС продолжаются дискуссии о роли союза в глобальной системе безопасности. В последние месяцы Брюссель усиливает координацию санкционной политики и военной помощи Украине, одновременно обсуждая расширение оборонного сотрудничества между странами союза.
Параллельно в европейских институтах фиксируют рост геополитической напряженности и риски дальнейшей фрагментации мировой системы. В частности, обсуждается усиление конкуренции между крупными державами и снижение роли международных организаций в урегулировании конфликтов.
Заявления Каллас прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений реформирования международных институтов, включая возможные изменения механизмов работы ООН и усиление роли региональных объединений в обеспечении безопасности.