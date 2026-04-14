Ряды Общественной палаты региона пополнит волгоградец — ветеран СВО

Освободившееся в Общественной палате Волгоградской области (ОП ВО) место займет ветеран спецоперации на Украине Владимир Попов. Такое решение приняли накануне, 13 апреля, депутаты облдумы.
Кандидатуру выдвинула НКО «Международная академия профессионального образования».
«Владимир Попов блестяще проявил себя в ходе СВО, был удостоен государственных наград. Сегодня он занимает должность координатора регионального филиала Госфонда поддержки участников СВО “Защитники Отчества” и помогает решать самые насущные проблемы вернувшихся из зоны спецоперации земляков и их семей. Уверен, его опыт будет востребован в работе по укреплению конструктивного взаимодействия с ОП ВО», — подчеркнул председатель думского комитета по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Булгаков.
Об управленческом потенциале Попова свидетельствует его участие в региональном проекте «Сталинградский призыв», уточняют в пресс-службе облдумы. В числе его наград — орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «Участнику СВО».
Место в ОП ВО освободилось после ухода Александра Воробьева — он назначен на государственную должность: бывший лидер реготделения «Движение первых» возглавил в конце 2025 года областной комитет молодежной политики.
