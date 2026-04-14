Венгрия после Орбана: эксперт назвал главные риски для ЕС

По прогнозу Камкина, при новом руководстве Венгрия возьмет курс на гораздо более тесное взаимодействие с Евросоюзом, чем при Викторе Орбане. Будапешт, скорее всего, перестанет играть роль «вечного оппозиционера» Брюсселя. Логика подсказывает, что нас ждет согласие на размещение немецких военных баз — жест, который символически зафиксирует лояльность Берлину и НАТО. Кроме того, вероятна отмена вето на финансовую помощь киевскому режиму: это разморозит многомиллиардные потоки евро для Украины и уберет главный камень преткновения в диалоге Венгрии с ЕС. При этом в энергетическом вопросе Будапешт попытается сохранить лицо. Зависимость от российского газа и нефти никуда не делась, и резкий разрыв связей — утопия, как бы громко ни звучали призывы к диверсификации.