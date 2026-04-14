Венгрия после Орбана: эксперт назвал главные риски для ЕС

Для Евросоюза приход нового венгерского премьера вряд ли станет облегчением. Политика Будапешта, как и прежде, будет полна сюрпризов, но уже с иной идеологической окраской. Такое мнение в беседе с «ВФокусе Mail» высказал доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.
Эксперт напомнил, что последние месяцы запомнились громкими эпизодами, заставившими наблюдателей нервничать. Взять хотя бы блокировку нефтепровода «Дружба», которая больно ударила по энергоснабжению целого региона. Или история с контрактом на поставку систем автоматизации для крупного проекта: при Орбане обязательства так и не выполнили в начале года, и теперь судьба этих договоренностей висит в воздухе. Получит ли компания второй шанс или проект заморозят навсегда — большой вопрос.
Главная интрига в том, какую линию выберет Петер Мадьяр. Вокруг его реальных намерений сегодня ломают копья аналитики по обе стороны Атлантики.
«Сама политика Мадьяра — это уравнение с множеством неизвестных», — отметил Камкин.
Он подчеркнул, что кто-то называет нового премьер-министра пророссийским, потому что он не исключает переговоров с Москвой и признает энергетическую зависимость. Некоторые, наоборот, считает его проевропейским реформатором, который разморозит отношения с Брюсселем и отменит вето по Украине.
Как считает Камкин, пока видны только заявления, а не реальные шаги, поэтому судить о том, кем он станет для России и для Европы, рано. Это уравнение, которое только предстоит решить".
По прогнозу Камкина, при новом руководстве Венгрия возьмет курс на гораздо более тесное взаимодействие с Евросоюзом, чем при Викторе Орбане. Будапешт, скорее всего, перестанет играть роль «вечного оппозиционера» Брюсселя. Логика подсказывает, что нас ждет согласие на размещение немецких военных баз — жест, который символически зафиксирует лояльность Берлину и НАТО. Кроме того, вероятна отмена вето на финансовую помощь киевскому режиму: это разморозит многомиллиардные потоки евро для Украины и уберет главный камень преткновения в диалоге Венгрии с ЕС. При этом в энергетическом вопросе Будапешт попытается сохранить лицо. Зависимость от российского газа и нефти никуда не делась, и резкий разрыв связей — утопия, как бы громко ни звучали призывы к диверсификации.
