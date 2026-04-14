США атаковали судно в Тихом океане из-за подозрений в наркотрафике

Вооруженные силы США нанесли удар по катеру, предположительно перевозившему наркотики, в восточной части Тихого океана; в результате погибли двое мужчин.

Источник: РБК

Вооруженные силы США нанесли удар по катеру, предположительно перевозившему наркотики, в восточной части Тихого океана; в результате погибли двое мужчин. Об этом южное командование армии сообщило в соцсети Х.

Американская разведка передала данные о судне, которое двигалось по «известным маршрутам» наркотрафика.

«Объединенная оперативная группа “Южный копье” произвела удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими. В ходе операции были убиты двое наркотеррористов. Никто из американских военнослужащих не пострадал», — говорится в сообщении.

В конце прошлого года высокопоставленные законодатели США заподозрили главу Пентагона Пита Хегсета в военных преступлениях. По данным The Washington Post, он мог отдать приказ уничтожить выживших членов экипажа судна, подозреваемого в перевозке наркотиков. Хегсет опроверг эти сообщения и назвал «сфабрикованными, подстрекательскими и уничижительными».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше