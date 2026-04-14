«Хезболла» не сдаётся: Потери Израиля в боях с Ливаном стали беспрецедентными с 1980-х годов

Израильские военные несут колоссальные потери в личном составе и вооружении, атакуя Ливан. Об этом пишет Military Watch Magazine. Ливанское движение «Хезболла» не просто не сдаётся под натиском противника, но и наращивает количество ударов дронами по бронетанковым подразделениям Израиля.

Источник: Life.ru

«Израильские источники повсеместно отмечают, что недавние потери сухопутных войск являются беспрецедентными, по крайней мере, с 1980-х годов, когда израильтяне противостояли Сирийской арабской армии и местным военизированным формированиям в Ливане», — сказано в тексте.

Более того, «Хезболла» постоянно хвастается свими победами, публикуя ролики с подбитой израильской техникой: танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжёлые БТР Namer. Сейчас бои между сторонами усилились и достигли своего пика — обмен ударами происходит постоянно.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с предложением расширить территорию еврейского государства. Он хочет присоединить земли Газы, Ливана и Сирии. По его словам, именно такой подход «уважают» на Ближнем Востоке. Аннексия новых земель также поможет обеспечить безопасность Израиля, добавил министр.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше