Предложили заморозку обогащения урана — Иран пошел на уступки США

Иран предложил США приостановить обогащение урана сроком до пяти лет на переговорах в Исламабаде, сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц двух стран.

По данным издания, аналогичное предложение Тегеран выдвигал и ранее — на переговорах в Женеве в феврале. После той встречи президент США Дональд Трамп принял решение о начале военной операции против Ирана.

Американская сторона, как уточняется, предложила более жесткий вариант — 20-летний мораторий на обогащение урана. Обсуждение конкретных сроков, по оценке участников процесса, указывает на наличие пространства для компромисса.

В Белом доме заявили о планах провести новый раунд переговоров, однако параметры и сроки встречи пока не определены.

Ранее стороны уже подходили к соглашению. По данным источников, им удалось согласовать около 80% параметров сделки, однако переговоры сорвались из-за взаимного недоверия. США настаивали на гарантиях отказа Ирана от создания ядерного оружия, тогда как Тегеран сомневался в готовности Вашингтона соблюдать договоренности.

Переговоры проходили в напряженной обстановке. Американские представители отмечали, что иранская делегация не до конца принимала ключевую цель США — закрепить полный отказ от военной ядерной программы.

По последним данным, обсуждение ведется вокруг восстановления ограничений, схожих с условиями ядерной сделки 2015 года, которая предусматривала контроль над уровнем обогащения урана и допуск международных инспекторов. После выхода США из соглашения в 2018 году и последующего обострения отношений Иран начал постепенно расширять свою ядерную программу.

На этом фоне международные структуры продолжают фиксировать рост уровня обогащения урана в Иране, что усиливает давление на переговорный процесс. Одновременно сохраняются санкционные ограничения со стороны США и их союзников, которые остаются ключевым инструментом влияния на позицию Тегерана.

На момент публикации окончательных договоренностей между сторонами не достигнуто, переговорный процесс продолжается.

