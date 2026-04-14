Предложили заморозку обогащения урана — Иран пошел на уступки США

По данным издания, аналогичное предложение Тегеран выдвигал и ранее — на переговорах в Женеве в феврале. После той встречи президент США Дональд Трамп принял решение о начале военной операции против Ирана.
Американская сторона, как уточняется, предложила более жесткий вариант — 20-летний мораторий на обогащение урана. Обсуждение конкретных сроков, по оценке участников процесса, указывает на наличие пространства для компромисса.
В Белом доме заявили о планах провести новый раунд переговоров, однако параметры и сроки встречи пока не определены.
Ранее стороны уже подходили к соглашению. По данным источников, им удалось согласовать около 80% параметров сделки, однако переговоры сорвались из-за взаимного недоверия. США настаивали на гарантиях отказа Ирана от создания ядерного оружия, тогда как Тегеран сомневался в готовности Вашингтона соблюдать договоренности.
Переговоры проходили в напряженной обстановке. Американские представители отмечали, что иранская делегация не до конца принимала ключевую цель США — закрепить полный отказ от военной ядерной программы.
По последним данным, обсуждение ведется вокруг восстановления ограничений, схожих с условиями ядерной сделки 2015 года, которая предусматривала контроль над уровнем обогащения урана и допуск международных инспекторов. После выхода США из соглашения в 2018 году и последующего обострения отношений Иран начал постепенно расширять свою ядерную программу.
На этом фоне международные структуры продолжают фиксировать рост уровня обогащения урана в Иране, что усиливает давление на переговорный процесс. Одновременно сохраняются санкционные ограничения со стороны США и их союзников, которые остаются ключевым инструментом влияния на позицию Тегерана.
На момент публикации окончательных договоренностей между сторонами не достигнуто, переговорный процесс продолжается.
Читайте также: «Авраам Линкольн» у берегов Ирана — напряжение в регионе выросло.