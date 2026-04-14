В Киргизии опровергли сообщения о планах смены русскоязычных названий сел

«Вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит. Там обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект», — пояснил Алагозов.
Киргизский лидер говорил о предложении запретить присваивать населенным пунктам имена конкретных личностей, а не переименовать русскоязычные села, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента.
«13 апреля в рамках встречи [президента с населением] один из местных жителей предложил присвоить населенному пункту имя исторической личности, государственного и политического деятеля Алайского региона. Отвечая на данную инициативу, президент отметил, что на государственном уровне обсуждается предложение ввести запрет (мораторий) на присвоение населенным пунктам имен конкретных личностей», — объяснил Алагозов.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу президента Киргизии.
Ранее слова Садыра Жапарова о планах переименовать села с русскоязычными названиями привели 24.kg и ТАСС. «Планируем завершить эту работу в следующем году», — цитировал его ТАСС. Затем сообщение пропало с сайта 24.kg.
В сообщениях на сайте главы государства о встрече с жителями Алайского района Ошской области слова Жапарова о переименовании сел не приводятся.
Тема переименования сел с русскими названиями в республике затрагивается не впервые. В 2011 году киргизская национальная комиссия по госязыку поясняла, что «множество населенных пунктов носят имена неизвестных людей, сроду не имевших отношения к киргизам: Васильевка, Константиновка, Лебединовка, Малиновка, Алексеевка, Петропавловка, Федоровка, Александровка, Вознесеновка, Военно-Антоновка, Петровка, Гавриловка, Ивановка, Юрьевка, Серафимовка, Григорьевка».
«Неизвестно, какие подвиги совершили для киргизов эти пришлые люди на земле Манаса, какими выдающимися делами заслужили право навечно оставить здесь свои имена», — говорили там.
В 2022 году в парламенте призывали переименовать районы Бишкека, носящие русские названия, на киргизские. Столица делится на четыре района: Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.
В начале прошлого года Жапаров подписал закон о переименовании нескольких сел в Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Так, село Большевик в Кочкорском районе стало называться Баялы Исакеев, село Новодонецкое в Манасском районе — Айтматов, а село Теплоключенка в Ак-Суйском районе — Ак-Суу.
Президент, говоря о статусе русского языка, отмечал: «Русский язык не нуждается в нас, нам нужен русский язык. Без русского языка мы не сможем далеко уехать от Киргизии». Государственным языком страны является киргизский, а за русским в Конституции закреплен статус официального.