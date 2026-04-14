Будущее России и Венгрии: строительство АЭС, «Дружба» или разрыв

Что известно о позиции Мадьяра о сотрудничестве с Москвой
В ходе предвыборной кампании Мадьяр обещал сократить связи с Россией и усилить партнерство со странами Евросоюза. Он заявлял, что намерен постепенно отказаться от российских энергоресурсов.
После выборов будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал ряд заявлений, в том числе касающихся сотрудничестве с Москвой.
На вопрос, готов ли он общаться с российским президентом Владимиром Путиным в случае его звонка, будущий премьер Венгрии ответил, что примет звонок, но первым контакт с главой России инициировать не намерен.
Кремль не направлял поздравление лидеру партии «Тиса» с победой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что причина отказа от поддержки политика в том, что Венгрия — недружественная страна. Он добавил, что несмотря на это Москва готова к «прагматичным контактам» с венгерской стороной.
На прагматичной основе намерен строить отношения с Россией и Мадьяр, пишет «Интерфакс». Он заявил, что РФ в настоящее время несет угрозу для безопасности Европы, и при этом разделил власти страны и «замечательный русский народ».
Лидер «Тисы» уточнил, что считает, что после урегулирования украинского кризиса Евросоюз должен снять санкции с России.
Планы Мадьяра по строительству АЭС «Пакш-2»
Мадьяр пообещал пересмотреть все заключенные при Викторе Орбане контракты с иностранными компаниями, чтобы гарантировать равные условия всех стран. Политик добавил, что это касается и строительства атомной электростанции «Пакш-2». Контракт на постройку новых блоков станции подписал «Росатом». Строительство и оборудование АЭС планировалось закончить к 2033 году. Строится станция в основном на российские средства, предоставленные в кредит.
По мнению независимого эксперта, специалиста по странам Центральной и Юго-Восточной Европы Никиты Шишова, Петер Мадьяр настроен на налаживание отношений с Евросоюзом, поэтому может пожертвовать строительством новых блоков АЭС и взаимоотношениями с Россией.
«Первое, что говорил Петер Мадьяр, скорее всего, будущий премьер-министр, — что разорвет контракт на строительство многомиллиардного проекта “Пакш-2”. Соответственно, у России будут многомиллиардные убытки», — сказал эксперт в беседе с RTVI.
Руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский придерживается иной точки зрения. В разговоре с «Ведомостями» он высказал мнение, что не стоит ждать немедленной остановки строительства АЭС «Пакш-2».
«Проекту по АЭС уже много лет, и он находится в той стадии, когда его уже просто так не остановишь», — объяснил эксперт. Он отметил, что новое правительство Венгрии будет оценивать преимущества сотрудничества с Россией из соображений рациональности. Офицеров-Бельский уточнил, что с приходом Мадьяра период «демонстративной дружбы» с Москвой для Будапешта завершился.
Позиция Мадьяра по нефтепроводу «Дружба»
Глава оппозиции Венгрии понимает, что зависимость страны от российских энергоресурсов прекратить в течение короткого времени невозможно, поэтому не раз заявлял, что продолжит экономическое сотрудничество с РФ.
«Мы сделаем все для диверсификации (поставок энергоресурсов), но это не означает, что мы будем отказываться от сотрудничества (с Россией). Мы всегда будем искать нефть как можно более дешевую и безопасную», — цитируют венгерского политика «Ведомости».
Эксперт Никита Шишов напомнил, что более 50% энергоресурсов Будапешт получает от Москвы, поэтому быстро найти им замену невозможно. Политолог добавил, что российские нефть и газ требуются Венгрии для функционирования большей части промышленности. Если от российских углеводородов отказаться, то цены сразу же вырастут, что приведет к протестам населения.
«Наиболее вероятно, что как только новое правительство приступит к работе, нефтепровод “Дружба” тоже заработает. Однако Венгрия откажется от долгосрочных контрактов с Россией, перейдя на краткосрочные, а также моментально начнет диверсификацию, поиск новых партнеров в области импорта нефти и газа», — предположил Шишов в разговоре с RTVI.
Он уточнил, что в Европе активность как поставщики уже проявляют Азербайджан и Марокко. Эксперт подчеркнул, что Мадьяр постарается максимально снизить энергозависимость от России.